Spagna-Danimarca dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Spagna ospita la Danimarca nella terza giornata della fase a gironi di Nations League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Impegno casalingo per la Spagna, attesa dalla Danimarca nella terza giornata della fase a gironi della Nations League 2024/25.

I campioni d'Europa in carica hanno racimolato quattro punti nelle prime due uscite: dopo il pareggio senza reti in Serbia, in Svizzera è arrivato un convincente 4-1 che ha spazzato via le critiche per l'esordio non proprio convincente.

Avvio perfetto per la Danimarca, vincitrice di entrambe le sfide finora disputate: doppio 2-0 davanti al proprio pubblico contro Svizzera e Serbia.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Spagna-Danimarca: dalle formazioni alle indiciazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.