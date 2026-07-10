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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Spagna-Belgio 2-1, pagelle e tabellino: provvidenza Merino, Lemmens sbaglia, De Ketelaere meglio di Yamal, Lukaku non la vede mai

Coppa del Mondo
Spagna vs Belgio
Spagna
Belgio

La Spagna è la seconda semifinalista dei Mondiali: 2-1 sofferto al Belgio e altra vittoria nei minuti finali di partita grazie a Merino dopo i goal di Fabian Ruiz e De Ketelaere. Ora la super sfida contro la Francia.

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Di nuovo Mikel Merino, come contro il Portogallo agli ottavi. Il jolly dell'Arsenal è nuovamente decisivo da subentrato e porta la Spagna in semifinale dei Mondiali. A cambiare è il risultato: 2-1 a un Belgio valente, ma rinunciatario dopo l'intervallo.

La Spagna passa in vantaggio alla mezz'ora dopo una prima parte di gara equilibrata: Porro centra basso, Dani Olmo calcia, Courtois ci mette le mani ma da un passo Fabian Ruiz non sbaglia il tap-in.

Quando sembra che la partita sia nelle mani delle Furie Rosse, però, ecco che il Belgio trova il pareggio poco prima dell'intervallo: Castagne scodella un perfetto cross per De Ketelaere, che ruba il tempo a Cubarsí e di testa batte Unai Simon, costringendo la Spagna a subire la prima rete del Mondiale.

La ripresa vede una netta prevalenza della Spagna, che però non va oltre qualche mezza occasione. Il Belgio va però vicino al 2-1 con Vanaken, che colpisce l'esterno della rete da pochi passi. Garcia si gioca la carta Lukaku ma perde per infortunio anche Courtois dopo essere stato costretto a rinunciare a Tielemans, ko durante il riscaldamento.

L'equilibrio, alla fine, si spezza all'88': Cubarsí calcia da lontano, Lemmens (il sostituto di Courtois) non trattiene colpevolmente la palla e il neo entrato Merino la scaraventa sotto la traversa regalando alla Spagna vittoria e qualificazione.

In semifinale la squadra di De la Fuente affronterà la Francia, che a sua volta ha superato l'ostacolo degli ottavi di finale battendo il Marocco: sarà il remake della semifinale di Euro 2024. E oggi come allora, in palio ci sarà la finalissima.

  • PAGELLE SPAGNA-BELGIO

    Mikel Merino è di nuovo l'uomo della provvidenza della Spagna, in cui Yamal inizia bene salvo spegnersi e peccare di egoismo. Fabian Ruiz bomber, Cubarsí marca male De Ketelaere sull'1-1 e si fa ammonire, ma rimedia la sufficienza col destro da cui nasce il goal decisivo. Attento Laporte, sempre ordinato Cucurella.

    Troppo grave, e soprattutto determinante, l'errore di Lammens per non costargli una sonora bocciatura in pagella. Belgio trascinato da un super De Ketelaere e dal dribblomane Doku, sempre una spina nel fianco. Meno bene Trossard. Lukaku entra nella parte finale della gara, ma non riesce a tenere praticamente alcun pallone. Così così anche De Bruyne.

    SPAGNA (4-3-3): Unai Simon 5.5; Porro 6.5, Cubarsí 6, Laporte 6.5, Cucurella 6.5; Dani Olmo 6.5 (86' Merino 7), Rodri 6, Fabian Ruiz 7 (55' Pedri 6); Yamal 5.5, Oyarzabal 6 (79' Williams sv), Baena 6 (55' Ferran Torres s.v.). Ct. De La Fuente 

    BELGIO (4-2-3-1): Courtois 6 (71' Lammens 4.5); Castagne 6.5, Ngoy 6, Mechele 6, De Cuyper 6 (60' Seys 6.5); Raskin 6, Vanaken 6 (60' Witsel 5.5); Trossard 5.5 (60' Lukaku 5), De Bruyne 5.5 (86' Saelemaekers sv), Doku 6.5; De Ketelaere 7. Ct. Garcia

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  • TABELLINO SPAGNA-BELGIO

    SPAGNA-BELGIO 2-1

    MARCATORI: 30' Fabian Ruiz (S), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (S)

    SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Dani Olmo (86' Merino), Rodri, Fabian Ruiz (55' Pedri); Yamal, Oyarzabal (79' Williams), Baena (55' Ferran Torres). Ct. De La Fuente 

    BELGIO (4-2-3-1): Courtois (71' Lammens); Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (60' Seys); Raskin, Vanaken (60' Witsel); Trossard (60' Lukaku), De Bruyne (86' Saelemaekers), Doku; De Ketelaere. Ct. Garcia

    Arbitro: Oliver

    Ammoniti: Cubarsí, De Bruyne, Witsel

    Espulsi: nessuno

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