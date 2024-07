La Spagna è ancora campione: le 'Furie Rosse' vincono anche gli Europei Under 19

La Spagna si conferma al top: dopo Morata e compagni, fa festa anche l'Under 19 agli Europei di categoria.

Momento d'oro per il calcio spagnolo: a due settimane esatte dal trionfo della squadra guidata da Luis de la Fuente, anche l'Under 19 delle 'Furie Rosse' si laurea campione d'Europa.

I ragazzi di Jose Lana hanno avuto la meglio sui pari età della Francia nella finalissima del torneo disputato in Irlanda del Nord: 2-0 il risultato nell'ultimo atto andato in scena al 'Windsor Park' di Belfast.

Nona affermazione per la Spagna Under 19, carnefice dell'Italia di Bernardo Corradi in semifinale e sempre più prima nell'albo d'oro della competizione.