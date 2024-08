Southampton-Lazio 1-1, altro che amichevole: magia di Castellanos, poi rissa ed espulsi Romagnoli e Alcaraz

Nel penultimo test del pre-campionato, i biancocelesti pareggiano a Southampton: rovesciata di Castellanos, poi maxi rissa e due espulsi.

Un pari che sta stretto, strettissimo alla Lazio. Amichevole sulla carta, ma partita vera in campo. La squadra di Marco Baroni non va oltre l’1-1 a St. Mary’s contro i padroni di casa del Southampton.

Nel penultimo test del precampionato, la formazione biancoceleste pareggia con goal capolavoro di Castellanos che risponde al vantaggio di Brereton-Diaz in avvio di match.

La Lazio cresce con il passare dei minuti e gioca progressivamente meglio, creando nettamente di più rispetto agli avversari - neopromossi in Premier League - ma non riescendo a concretizzare, anche con un po’ di sfortuna come dimostrano i tre ‘legni’ colpiti.

Intorno all’ora di gioco la maxi rissa in mezzo al campo che porta l’arbitro ad espellere Romagnoli e Alcaraz dopo un parapiglia.

Sabato l’ultima amichevole per la Lazio, che affronterà il RB Lipsia, test probante in vista della sfida contro il Venezia valida per la prima giornata di Serie A e in programma il 18 agosto all’Olimpico.