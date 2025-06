Le confessioni di Soulé: "Ho detto no a Spalletti per l'Argentina, a gennaio volevo lasciare la Roma" Serie A Roma Italia

Matias Soulé azzurro mancato: "Spalletti mi voleva per Euro 2024, ma la mia priorità era l'Argentina". E sull'anno al Frosinone: "Alla Juve non giocavo, scelsi di andare via".