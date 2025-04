Soulé senza filtri: "Alla Roma grazie a De Rossi, Dybala un esempio, da Allegri ho imparato tanto"

Matias Soulé a ruota libera: "A gennaio mi volevano Bologna e Fulham, ma Ranieri mi ha aiutato". E su Allegri alla Roma: "Ne sappiamo meno di voi".

Matias Soulé, grazie al derby, ha convinto definitivamente tutti.

Se sul talento nessuno poteva discutere, il rendimento deludente offerto ad inizio stagione è stato sovvertito da una riscossa che oggi rende l'argentino centrale nel progetto Roma riabilitato da Claudio Ranieri.

Il fantasista argentino, in un'intervista a 'Il Romanista', offre un'ampia panoramica sul suo primo anno in giallorosso ed apre anche una parentesi su ciò che per lui ha rappresentato il passato e - alla luce dei rumors crescenti - potrebbe diventare il futuro: Massimiliano Allegri, tra i papabili per la panchina della Lupa.