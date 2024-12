Soulé torna titolare con la Roma dopo oltre un mese: è il momento di svoltare la stagione

Roma vs Braga

Ranieri lancia dal primo minuto Soulé contro il Braga: per la prima volta titolare con il nuovo allenatore, occasione da non fallire.

La Roma vuole tornare alla vittoria anche in Europa League dopo esserci riuscita in campionato e per farlo, contro il Braga, Claudio Ranieri ha deciso di puntare su Matias Soulé.

Una scelta tutt'altro che scontata visto che da quando il tecnico si è seduto sulla panchina giallorossa, l'ex Juventus era sempre partito fuori dalla formazione iniziale.

Per Soulé la grande chance di riscattarsi dopo una prima parte di stagione sotto le aspettative, sia per il minutaggio sia soprattutto per il poco impatto che ha avuto fino ad ora sulla squadra. Le aspettative della piazza erano alte, considerando anche l'investimento che si avvicina ai trenta milioni di euro.

Ecco come lo impiegherà Ranieri in Europa League.