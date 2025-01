Soulé può lasciare la Roma: c'è un sondaggio del Fulham

Matias Soulé piace in Premier League: l'argentino della Roma è finito nel mirino del Fulham.

Una prima parte di stagione non all'altezza delle aspettative quella di Matias Soulé, possibile uomo mercato in uscita della Roma in queste ultime ore della finestra invernale del calciomercato.

L'argentino, da tempo ai margini dell'undici titolare giallorosso, potrebbe concludere la stagione in Inghilterra: precisamente al Fulham, ovvero il club che sta riflettendo in merito a un suo tesseramento.

Un trasferimento che arriverebbe a pochi mesi dall'investimento oneroso fatto dalla Roma per strappare il classe 2003 alla Juventus in estate.