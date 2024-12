Soulé non gioca nemmeno con Ranieri: 22 minuti in 5 partite di campionato, anche col Milan andrà in panchina

L'argentino, colpo estivo della Roma, continua a faticare. Anche se il suo attuale allenatore lo definì "un campione che calcia come Maradona o Zico".

Niente da fare: per Matias Soulé lo spazio continua a non esserci. Il che, nel momento in cui la Roma lo ha prelevato dalla Juventus provocando l'afflusso in aeroporto di centinaia di tifosi entusiasti, era decisamente impensabile.

Soulé con Dybala a inventare sulla trequarti e Dovbyk a segnare: queste erano le idee iniziali di chi non aspettava altro che vedere in campo i tre contemporaneamente. Non di Daniele De Rossi, però. Nemmeno di Ivan Juric. E nemmeno di Claudio Ranieri, che col suo arrivo non è a sua volta riuscito a risolvere un equivoco in piedi dall'inizio della stagione.

Morale della favola: Soulé fa panchina pure con Ranieri. Nonostante la stima assoluta che l'allenatore testaccino aveva espresso nei suoi confronti meno di un anno fa.