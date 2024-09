Soulé fatica ancora con la Roma, Juric chiede tempo: "Non può essere subito Dybala"

L'argentino, schierato titolare contro il Venezia, non ha inciso come sperato ma l'allenatore giallorosso lo difende.

Matias Soulé è stato uno dei colpi più costosi, e di conseguenza più attesi, dell'ultima sessione di calciomercato.

Il trasferimento dell'argentino dalla Juventus alla Roma ha fatto molto discutere in estate, quando i tifosi bianconeri si chiedevano se cederlo fosse la scelta giusta mentre quelli giallorossi lo portavano in trionfo al suo sbarco nella Capitale.

L'inizio di stagione con la maglia della Roma però non è finora andato come sperato e nelle ultime settimane è addirittura finito in panchina.

Ma cosa sta succedendo a Soulé e perché fatica così tanto?