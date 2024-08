Soulè e Dovbyk non bastano, De Rossi aspetta altri acquisti: "So che arriveranno"

Dopo il pareggio contro l'Olympiacos arriva l'anticipazione del tecnico giallorosso, che attende altri acquisti dalla società.

Il calciomercato in entrata della Roma non è finito. A dirlo non sono gli esperti del settore ma l'allenatore giallorosso, Daniele De Rossi.

Al termine dell'amichevole pareggiata contro l'Olympiacos, infatti, il tecnico ha spiegato di aspettarsi altri acquisti dalla società.

La rosa della Roma per la prossima stagione, d'altronde, non è ancora completa in alcuni reparti.

Lacune su cui sta lavorando il direttore sportivo Ghisolfi, ovviamente a stretto contatto con De Rossi.