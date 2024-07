Sottil lascia la Salernitana, è ufficiale: clamoroso addio dopo soli 12 giorni

Il tecnico lascia il club campano che l'aveva assunto lo scorso 20 giguno: il mancato passaggio di proprietà porterà ad un pesante ridimensionamento.

Clamoroso colpo di scena in casa Salernitana. Andrea Sottil, nominato in qualità di nuovo allenatore soltanto poco meno di due settimane fa, non è più l'allenatore del club campano.

Negli scorsi giorni, infatti, è saltata la trattativa per la cessione della Salernitana alla Brera Holding, con il timone del club che è rimasto nelle mani di Iervolino.

Un mancato passaggio di testimone che porterà a un ridimensionamento importante in casa Salernitana, alle porte della nuova stagione che vedrà i campani in Serie B. Un ridimensionamento che costa la rottura immediata del rapporto professionale con il tecnico Sottil.