Sorteggio Qualificazioni Mondiali, le possibili avversarie dell'Italia: dalla Slovacchia alla Norvegia, cosa cambierebbe per gli azzurri

La squadra di Spalletti verrà inserita nel girone A o nel girone I: dipende dalla Nations League. Insidie Lobotka e Haaland.

Il sorteggio ha decretato la composizione dei gironi di qualificazione europei per i prossimi Mondiali. O quasi, se è vero che diverse nazionali in corsa, tra cui l'Italia, scopriranno in che raggruppamento finiranno solo dopo i quarti di finale di Nations League.

La nazionale di Spalletti, inserita in prima fascia, per il momento ha un bell'asterisco accanto al proprio nome: se batterà la Germania a marzo finirà nel gruppo A, mentre in caso di sconfitta farà parte del gruppo I.

Avversari diversi, prospettive diverse. Cosa cambierebbe per gli azzurri?