Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026, il girone dell'Italia: chi affronta la Nazionale di Spalletti, dipende dai quarti di Nations League con la Germania

È andato in scena a Zurigo, in Svizzera, il sorteggio delle qualificazioni europee ai Mondiali del 2026: le avversarie dell'Italia di Spalletti.

Il lungo viaggio verso i Mondiali del 2026, che si svolgeranno tra Canada, Messico e Stati Uniti, è ufficialmente iniziato.

Alle 12 di oggi, infatti, sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione europei per la Coppa del Mondo, che per la prima volta vedrà la partecipazione di 48 squadre, rispetto alle tradizionali 32.

La situazione dell’Italia è chiara, ma al tempo stesso intricata. La squadra azzurra sarà inserita in uno dei gruppi di qualificazione a seconda dell’esito dello scontro contro la Germania previsto per marzo, nei quarti di finale di Nations League.

L'articolo prosegue qui sotto

La partita contro i tedeschi determinerà il cammino azzurro: in caso di vittoria, l’Italia sarà assegnata a un gruppo da quattro squadre, il girone A; in caso di sconfitta, invece, sarà inserita in un gruppo da cinque squadre, il Gruppo I.

Le squadre europee partecipanti sono 54, suddivise in dodici gironi: sei saranno composti da quattro squadre, mentre gli altri sei ne conterranno cinque. Le vincitrici di ogni gruppo otterranno l’accesso diretto ai Mondiali, garantendo all’Europa 16 posti nel torneo del 2026.

I restanti quattro posti saranno assegnati tramite un sistema di playoff.