Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026, come funziona per l'Italia e regolamento: fasce e possibili avversarie degli azzurri

L'Italia vuole dimenticare le due mancate qualificazioni alla Coppa del Mondo, riprovandoci per il 2026: tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio.

Dopo due mancate qualificazioni al Mondiale, l'Italia non vuole più sbagliare. Perse due edizioni della Coppa del Mondo, la squadra azzurra ha tutta l'intenzione di azzerare il proprio passato e provare a raggiungere l'allargato torneo del 2026, a 48 squadre.

Rispetto alle canoniche 32 squadre, infatti, il Mondiale 2026 avrà diverse rappresentative in più provenienti da ogni angolo del globo: per l'Italia ulteriori chance per tornare a disputare la Coppa del Mondo.

Primo passo verso la lotta all'accesso al Mondiale è come di consueto il sorteggio che comporrà i vari gruppi, le cui vincitrici andranno direttamente alla Coppa del Mondo 2026; insieme alle squadre capaci di superare i playoff dopo essere arrivate seconde.