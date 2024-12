Sorteggio Europei Under 21 2025: quando, data, orario e dove vederlo in tv e streaming

Gli Azzurrini attendono di sapere il loro destino: tra le possibili avversarie ci sono Spagna, Inghilterra, Portogallo e Olanda.

L'Italia Under 21 è pronta a conoscere i suoi avversari per la fase finale del prossimo Europeo, che si svolgerà in Slovacchia tra l'11 e il 28 giugno 2025.

La Nazionale guidata da Carmine Nunziata verrà inserita in un gruppo con altre tre squadre e dovrà arrivare nelle prime due posizioni per accedere ai quarti di finale.

L'Italia è sicura di affrontare una tra Spagna, Inghilterra, Portogallo e Olanda, ma già in passato ha dimostrato di potersela giocare con chiunque.

Ma quando si svolgerà il sorteggio dei quattro gironi? In che fascia si trova l'Italia? Di seguito tutte le informazioni utili sul sorteggio dell'Europeo Under 21 del 2025.