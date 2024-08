Sorteggio Champions League in diretta: orari tv, dove vederlo, fasce e come funziona il torneo 2024/25

L'orario dei sorteggi Champions, le fasce, il regolamento rispetto al passato e tutte le info per le cinque squadre italiane.

Tutto pronto per il sorteggio di Champions League 2024/25.

Rispetto al passato la UEFA abbandona gli otto gironi per uno unico, in cui le squadre qualificate affronteranno otto partite a testa. Rispetto al passato non ci saranno otto partite in casa e otto in trasferta, ma bensì quattro e quattro: significa che se ad esempio l'Inter affronta il Real Madrid, lo fa in casa o fuori, non entrambe.

Nel sorteggio di oggi ogni squadra viene sorteggiata con due squadre della stessa fascia, e altre due per ognuna delle tre fasce rimanenti.