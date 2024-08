È il giorno del sorteggio di Champions League: come funziona, regolamento e chi possono sfidare Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna

Grande attesa a Montecarlo: le cinque italiane in corsa si preparano finalmente a conoscere le rispettive avversarie nella fase campionato.

36 squadre invece di 32, un maxi campionato unico al posto dei gironi. Benvenuti nella nuova Champions League. Competizione che, per la prima volta nella storia, vedrà la partecipazione di cinque formazioni italiane: Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna.

Oggi va in scena il sorteggio della cosiddetta fase campionato, ovvero del girone unico che porterà alla fase a eliminazione diretta: il quadro delle 36 partecipanti è stato definito in maniera completa tra martedì e mercoledì con Slovan Bratislava, Salisburgo, Sparta Praga, Young Boys, Lilla, Stella Rossa e Dinamo Zagabria, ovvero le ultime squadre qualificate attraverso il playoff.

A Montecarlo, sede del sorteggio, si comincia alle 18: diretta tv e streaming su Sky, NOW e Amazon Prime Video, ma anche sul sito e sul profilo YouTube dell'UEFA. Domani, venerdì 30, sarà il turno delle altre due coppe europee: prima l'Europa League, poi la Conference League.

L'attesa sale, la curiosità di scoprire chi affronteranno le cinque italiane nella nuova Champions League è tanta. Così come è bene ripassare i paletti imposti dall'UEFA, per capire quali accoppiamenti saranno possibili e quali no.