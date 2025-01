Sorteggi playoff e ottavi Europa League 2025, quando sono previsti? Data, orario e regolamento

Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio degli spareggi di Europa League: squadre partecipanti, quando si gioca e cosa dice il regolamento.

Mancano poche ore al sorteggio dei playoff di Europa League che mettono in palio otto posti valevoli per l'accesso agli ottavi di finale del secondo torneo europeo per ordine d'importanza.

Il nuovo rivoluzionario format che ha cambiato la fisionomia della Champions si è infatti esteso anche all'Europa League: su 36 partecipanti complessive, le prime otto classificate nella fase campionato accedono direttamente agli ottavi, mentre le squadra piazzate tra il 9° e il 24° posto dovranno giocarsi l'accesso agli ottavi attraverso gli spareggi, su gare d'andata e ritorno.

Di seguito andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei playoff dell'Europa League 2024/25: data, orario e come funziona.