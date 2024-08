Sorteggi Europa League e Conference League dove vederli: Sky, NOW o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Dopo la Champions, sarà tempo di conoscere la composizione dei gironi di Europa League e Conference League: tutte le info sui sorteggi.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Format rinnovato per la Champions League ma non solo: anche Europa League e Conference League si rifanno il look a partire da questa stagione, che non prevede più i classici gironi iniziali.

Anche per la seconda e terza competizione continentale ci sarà un'unica classifica con tutte le 36 squadre partecipanti, a differenza delle precedenti 32: nel caso dell'Europa League ogni formazione giocherà otto partite contro avversarie diverse, mentre in Conference League gli impegni da affrontare saranno sei.

Ma dove sarà possibile guardare i sorteggi di Europa League e Conference League? Di seguito tutte le info su diretta tv e streaming.