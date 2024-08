Sorteggi Champions 2024/25, non saranno doppie sfide casa-trasferta: le italiane affronteranno le avversarie solo una volta

Otto avversarie nel girone di Champions League, ma nessuna verrà affrontata sia in casa che in trasferta: o una o l'altra partita.

Per migliaia, forse milioni di italiani, la nuova Champions e il suo regolamento, a partire dal sorteggio e fino alla prima fase, arriva come un fulmine a ciel sereno. Sì, rispetto al passato il massimo torneo cambia, abbracciando diverse novità.

Nella Champions League 2024/2025, infatti, ci saranno innanzitutto 36 squadre e non più 32, ma soprattutto rispetto all'ultimo trentennio c'è da considerare il grosso cambiamento riguardo l'abbandono degli otto gironi in favore di uno unico, strutturato come una classifica di campionato.

In questo contesto, le prime otto classificate giocheranno gli ottavi di finale, mentre le squadre dal 16esimo al 24esimo posto daranno vita ai playoff per completare il quadro della prima fase ad eliminazione diretta. Eliminate invece le squadre dal 25esimo al 36esimo posto, senza la possibilità di retrocedere in Europa League. Novità importante, inoltre, riguardo le gare in casa e in trasferta.