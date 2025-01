Sorprese, partite in più, infortuni e la rete di sicurezza per le grandi: cosa ci ha lasciato il primo girone unico della Champions League

Questa sera si chiude il primo maxi raggruppamento della storia della competizione. Un "modello svizzero" che ha generato tante polemiche.

Jamie Carragher è tra coloro che hanno approvato il nuovo formato della Champions League. "È stato eccezionale - ha scritto l'ex difensore del Liverpool sui social - Invece di quelle noiose partite che abbiamo avuto per anni all'ultima giornata, il prossimo turno sarà sensazionale".

La UEFA gongola: secondo un numero significativo di esperti e tifosi, il "modello svizzero" è stato un successo, uno sviluppo positivo della manifestazione e, di conseguenza, del calcio stesso. Ma da settembre a oggi non sono mancati nemmeno i punti di discussione in negativo, così come le polemiche. Tante.

In attesa di stasera, in attesa di capire il reale destino di Inter, Milan, Juventus e Atalanta, in attesa di capire anche se il Manchester City ce la farà oppure no, cosa ci ha lasciato dunque il primo girone unico della storia della Champions League?