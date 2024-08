Sorpresa Gundogan: può tornare al Manchester City dopo un solo anno

Pep Guardiola spinge per il ritorno di Ilkay Gundogan dopo un solo anno: il Barcellona potrebbe liberarlo a zero.

Colpo di scena in arrivo in casa Barcellona: Ilkay Gundogan è sul mercato ed esiste anche la possibilità che la società blaugrana risolva consensualmente il contratto in essere.

L'avventura del tedesco in Spagna è ormai agli sgoccioli dopo una sola stagione: la soluzione per il prosieguo della carriera, come riportato da 'AS', conduce a un clamoroso ritorno al Manchester City.

Dopo averlo perso a parametro zero, Guardiola potrebbe così riabbracciare Gundogan che ha da poco dato l'addio alla nazionale tedesca.