Sorpresa Fullkrug dopo l'infortunio: può essere convocato già per Como-Milan

Il centravanti tedesco sembrava destinato a uno stop non brevissimo a causa dell'infrazione a un dito del piede. Ma si è allenato regolarmente con la squadra e al Sinigaglia può esserci.

La sorpresa è servita e arriva direttamente da Milanello: Niclas Fullkrug può essere convocato già per Como-Milan, recupero della sedicesima giornata in programma giovedì sera al Sinigaglia.

A rivelarlo è Sky, secondo cui l'infortunio del centravanti tedesco, alla fine, non è così serio come si era sospettato in un primo momento. Con possibile e conseguente rimodellamento dei tempi di recupero stimati inizialmente.

La convocazione non è ancora certa, ma possibile sì, lo è. Anche se l'infortunio rimediato da Fullkrug è storia appena di un giorno fa.

  • L'INFORTUNIO DI FULLKRUG

    Bene intanto ricordare che cos'abbia fermato Fullkrug durante la gara contro la Fiorentina di domenica, pareggiata dal Milan per 1-1 grazie al goal in extremis di Nkunku: l'infrazione della falange di un dito di un piede.

    In un primo momento si era parlato di frattura, ma l'allarmismo è rapidamente scemato. L'infrazione al dito del piede è stata subito ridotta dallo staff medico del Milan.

  • SI È ALLENATO

    La notizia di oggi è che Fullkrug si è già allenato con la squadra. Secondo Sky, l'ex centravanti di Borussia Dortmund e West Ham ha deciso di stringere i denti e provare a farcela già per la gara in casa del Como.

    L'intenzione di Fullkrug di tornare a disposizione il più rapidamente possibile erano emerse già nelle ore precedenti, anche se lo scenario più probabile era quello di un rientro verso la fine del mese. Ma ora tutto è cambiato.

    Decisive saranno così le sensazioni che Fullkrug proverà giovedì mattina, nell'allenamento in programma a poche ore da Como-Milan: se sentirà dolore sarà a disposizione di Allegri, altrimenti no.

  • LE PAROLE DI ALLEGRI

    Lo stesso Massimiliano Allegri sembrava non credere particolarmente alla possibilità di contare su Fullkrug già a Como, come ammesso durante la conferenza stampa di presentazione della partita:

    "Fullkrug ha subìto un pestone che lo lascerà fuori a Como. Vediamo per il Lecce anche se è molto difficile, speriamo per la Roma".

  • ANDREBBE IN PANCHINA

    Nel caso riuscisse a recuperare a tempo di record per il recupero col Como, al Sinigaglia Fullkrug siederebbe comunque in panchina, con la possibilità di fare il proprio ingresso in campo durante la partita. La coppia d'attacco del Milan dovrebbe essere formata da Leao e uno tra Nkunku e Pulisic, col francese favorito.

