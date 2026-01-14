Sorpresa Fullkrug dopo l'infortunio: può essere convocato già per Como-Milan

La sorpresa è servita e arriva direttamente da Milanello: Niclas Fullkrug può essere convocato già per Como-Milan, recupero della sedicesima giornata in programma giovedì sera al Sinigaglia.
A rivelarlo è Sky, secondo cui l'infortunio del centravanti tedesco, alla fine, non è così serio come si era sospettato in un primo momento. Con possibile e conseguente rimodellamento dei tempi di recupero stimati inizialmente.
La convocazione non è ancora certa, ma possibile sì, lo è. Anche se l'infortunio rimediato da Fullkrug è storia appena di un giorno fa.