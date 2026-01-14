Sorpresa Fullkrug dopo l'infortunio: può essere convocato già per Como-Milan

La notizia di oggi è che Fullkrug si è già allenato con la squadra. Secondo Sky, l'ex centravanti di Borussia Dortmund e West Ham ha deciso di stringere i denti e provare a farcela già per la gara in casa del Como.

L'intenzione di Fullkrug di tornare a disposizione il più rapidamente possibile erano emerse già nelle ore precedenti, anche se lo scenario più probabile era quello di un rientro verso la fine del mese. Ma ora tutto è cambiato.

Decisive saranno così le sensazioni che Fullkrug proverà giovedì mattina, nell'allenamento in programma a poche ore da Como-Milan: se sentirà dolore sarà a disposizione di Allegri, altrimenti no.