Sorpresa Conceição, contro l'Udinese cambia modulo: Milan con la difesa a tre per tenere la porta chiusa dopo due mesi

L'ultimo clean sheet rossonero risale a metà febbraio: da lì 9 partite con almeno una rete al passivo. E ora il portoghese cerca soluzioni nuove.

C'era una volta il Milan che non subiva goal. Nell'anno dello Scudetto la difesa dei rossoneri campioni d'Italia era stata la meno battuta, anche se assieme a quella del Napoli. Poi il crollo di rendimento: 43 reti al passivo nel 2022/23, 49 la stagione scorsa, già 37 quest'anno.

Il problema vero che Sergio Conceição ha ereditato da Paulo Fonseca, che a sua volta l'aveva raccolto da Stefano Pioli, è proprio questo: una fase difensiva che non riesce a trasmettere sicurezze. Fase difensiva, appunto: non necessariamente difesa in sé. Specialmente in un calcio in cui si attacca in 11 e si difende in 11, come amano sottolineare gli allenatori.

I numeri, in ogni caso, sono lì. E sono abbastanza impietosi. Il Milan ha la seconda peggior difesa delle prime 10 della Serie A, con un rendimento peggiore anche del Torino decimo e migliore solo rispetto alla Lazio: 37 in 31 giornate sono le reti al passivo dei rossoneri, 42 quelle dei biancocelesti. Il Napoli, miglior retroguardia del campionato, è a 25.

E così, in vista dell'anticipo di questa sera in casa dell'Udinese, ecco la sorpresa pronta da parte di Conceiçao: il cambio di modulo. In soffitta - temporaneamente o definitivamente, lo dirà il tempo - il 4-2-3-1, spazio a un nuovo assetto tattico con la difesa a tre. Con l'obiettivo, naturalmente, di proteggere meglio il territorio di Maignan.