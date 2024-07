Solo pari con la Colombia: il Brasile sfiderò l’Uruguay nei quarti di Copa America senza Vinicius

Si complica il cammino del Brasile in Copa America: nei quarti affronterà l’Uruguay e senza la sua stella di prima grandezza.

Serviva una vittoria al Brasile per far suo il primo posto nel Gruppo D e per garantirsi un cammino più agevole nella Copa America 2024, la Seleçao invece non è andata oltre un 1-1 contro la Colombia che complica non di poco i suoi piani.

Una sfida, quella che si è giocata al Levi’s Stadium di Santa Clara che è stata all’altezza delle aspettative e che aveva visto i verdeoro passare anche in vantaggio grazie ad una splendida conclusione di Raphinha direttamente da calcio di punizione.

In virtù del risultato maturato, il Brasile nei quarti di finale dovrà vedersela con l’Uruguay.