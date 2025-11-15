Solbakken prima di Italia-Norvegia e la polemica di Gattuso: "Noi non andiamo ai Mondiali dall'età della pietra"

Per la Norvegia il traguardo è ormai a un passo: tornare a disputare un Mondiale a 28 anni dall’ultima partecipazione.
Alla squadra del ct Stale Solbakken basterà evitare una sconfitta clamorosa con nove goal di scarto per ottenere la qualificazione.
Alla vigilia del match contro l’Italia, valido per l’ultima giornata dei gironi di qualificazione al torneo della prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, il ct norvegese è intervenuto nella tradizionale conferenza stampa pre-partita.
Tra le domande, anche quella sulla polemica sollevata dal ct Gennaro Gattuso, che aveva sottolineato come le squadre europee siano penalizzate rispetto ad altre. Solbakken ha replicato con ironia: “Noi non andiamo al Mondiale dall’età della pietra, ho altro a cui pensare…”.