Stefano Silvestri

Sohm ufficiale al Bologna: titolare o no, come cambia il centrocampo rossoblù con il suo arrivo

Il Bologna ha annunciato l'arrivo dalla Fiorentina di Simon Sohm, a cui è andato Fabbian come contropartita: cosa aspettarsi dall'ex giocatore del Parma nella rosa di Italiano.

Dopo Giovanni Fabbian, passato dal Bologna alla Fiorentina, è il turno di Simon Sohm: il centrocampista svizzero compie il percorso opposto e si accasa in Emilia-Romagna. O meglio, ci torna, avendo già giocato a Parma.

Il Bologna ha annunciato l'arrivo di Sohm nel pomeriggio, ultima formalità di un'operazione chiusa negli scorsi giorni: alla Fiorentina, come detto, era già andato Fabbian come contropartita.

Sohm giocherà titolare nella rosa di Vincenzo Italiano? Le prospettive dello svizzero e cosa può cambiare nel centrocampo rossoblù in vista della seconda parte della stagione.

  • L'ANNUNCIO DEL BOLOGNA

    Questo è intanto il comunicato ufficiale con cui il Bologna ha confermato l'arrivo di Sohm sotto le Due Torri:

    "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva".

  • FORMULA E CIFRE

    La formula è quella citata dal Bologna all'interno del comunicato ufficiale: prestito con diritto di riscatto. Al termine della stagione, dunque, il club felsineo deciderà se procedere o meno con l'acquisizione dell'ex parmense a titolo definitivo.

    Nel caso Sohm venisse riscattato dal Bologna, nelle casse della Fiorentina pioverebbero 13 milioni e mezzo di euro.

  • TITOLARE O NO?

    In un primo momento, Sohm non sarà titolare nel centrocampo del Bologna. Sia per la folta concorrenza che lo svizzero dovrà affrontare nella rosa di Italiano, sia per il rendimento scadente della sua prima parte di stagione.

    Freuler è il titolare indiscusso in mezzo al campo e accanto a lui possono alternarsi Pobega e Ferguson, con Moro in seconda fila. Mentre più avanti il 10 titolare è Odgaard, nonostante qualche panchina nelle ultime settimane.

    Sohm potrebbe fungere proprio da alter ego di Odgaard, tra le linee, nonostante a Parma abbia fatto la mezzala. Ma, come detto, in un primo momento partirà dalle retrovie con la necessità di far cambiare idea a Italiano.

  • LA PRIMA PARTE DI STAGIONE

    Nella prima parte del 2025/2026, Sohm non è riuscito a rispettare le attese riposte in lui al momento dell'arrivo dal Parma: lo svizzero ha collezionato 21 presenze tra campionato e Conference League e ha messo a segno una rete in casa del Mainz, perdendo però il posto nelle ultime settimane e facendosi risucchiare dalla crisi generale della squadra viola. A Bologna avrà il compito di ridare slancio alla propria carriera.

