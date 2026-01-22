Sohm ufficiale al Bologna: titolare o no, come cambia il centrocampo rossoblù con il suo arrivo

In un primo momento, Sohm non sarà titolare nel centrocampo del Bologna. Sia per la folta concorrenza che lo svizzero dovrà affrontare nella rosa di Italiano, sia per il rendimento scadente della sua prima parte di stagione.

Freuler è il titolare indiscusso in mezzo al campo e accanto a lui possono alternarsi Pobega e Ferguson, con Moro in seconda fila. Mentre più avanti il 10 titolare è Odgaard, nonostante qualche panchina nelle ultime settimane.

Sohm potrebbe fungere proprio da alter ego di Odgaard, tra le linee, nonostante a Parma abbia fatto la mezzala. Ma, come detto, in un primo momento partirà dalle retrovie con la necessità di far cambiare idea a Italiano.