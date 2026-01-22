Sohm ufficiale al Bologna: titolare o no, come cambia il centrocampo rossoblù con il suo arrivo

Dopo Giovanni Fabbian, passato dal Bologna alla Fiorentina, è il turno di Simon Sohm: il centrocampista svizzero compie il percorso opposto e si accasa in Emilia-Romagna. O meglio, ci torna, avendo già giocato a Parma.
Il Bologna ha annunciato l'arrivo di Sohm nel pomeriggio, ultima formalità di un'operazione chiusa negli scorsi giorni: alla Fiorentina, come detto, era già andato Fabbian come contropartita.
Sohm giocherà titolare nella rosa di Vincenzo Italiano? Le prospettive dello svizzero e cosa può cambiare nel centrocampo rossoblù in vista della seconda parte della stagione.