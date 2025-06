Sohm, Guéla Doué e Darwin Nunez: tre idee per il nuovo Milan. La lista rossonera

I rossoneri lavorano alla costruzione della rosa: tanti i nomi valutati dal duo Tare-Allegri, saranno rinforzati tutti i reparti. Le idee del Milan.

Il nuovo Milan inizia a prendere forma giorno dopo giorno, almeno nelle idee. L’accoppiata Igli Tare-Massimiliano Allegri è al lavoro senza sosta, l’obiettivo è quello di costruire una rosa competitiva per rifarsi al più pesto dopo l’ultima deludente stagione.

Al momento l’unica operazione ufficiale sia in entrata che in uscita è la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, ma nella prossima annata il Milan cambierà molto e in ogni reparto.

Dalla difesa al centrocampo, passando per il ruolo di centravanti e gli esterni offensivi: al momento sono diversi i nomi che i rossoneri valutano, alcuni sono emersi proprio in queste ultime ore.