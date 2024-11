Il sogno di Bonucci: "Voglio diventare un tecnico vincente, farlo alla Juventus sarebbe perfetto"

L'ex difensore è attualmente nello staff dell'Under 20 azzurra di Corradi: "Un bel banco di prova, vissuto con un po' di ansia".

Il ritiro dal calcio giocato lo ha annunciato nel mese di maggio, al termine della non esaltante avventura turca al Fenerbahce: già da allora, Leonardo Bonucci aveva bene in mente cosa fare 'da grande' nel mondo del calcio.

Un 'indizio' è arrivato con l'ingresso nello staff di Bernardo Corradi, commissario tecnico dell'Italia Under 20: nel futuro di Bonucci c'è la panchina in veste di primo allenatore, come da lui stesso rivelato ai microfoni di 'Amazon Prime Video'.

Di seguito gli estratti dell'anticipazione dell'intervista che andrà in onda integralmente nel pre-partita di Aston Villa-Juventus.