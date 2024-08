Come lavora Sogliano e dove scopre i talenti il ds del Verona: Mosquera è solo l'ultimo di una lunga lista

L'esordio super di Mosquera in Verona-Napoli certifica l'abilità da talent scout di Sean Sogliano, figura chiave del progetto Hellas.

Il Verona non smette di stupire. Nella prima di campionato batte il Napoli con un secco 3-0, con una doppietta firmata dal nuovo acquisto Mosquera, che ci mette davvero poco per farsi puntare addosso i riflettori di mezza serie A.

Una scena già vista in casa Hellas? Certo che sì, perché queste non sono solamente rare ed occasionali eccezioni, quando dietro le quinte hai un registra come Sean Sogliano. Siamo troppo spesso abituati ad esaltare certi direttori sportivi di grandi squadre, dimenticandoci tuttavia di altri che lavorano bene e sanno creare squadre funzionali alle possibilità economiche dei propri club.

Tutto questo Sogliano lo sta dimostrando da tre anni a questa parte: da quella miracolosa salvezza all'ultimo secondo nello spareggio contro lo Spezia della stagione 22/23 sino a quest'ultimo weekend, con la doppietta di un giocatore arrivato a Verona proprio grazie ad un'operazione tipicamente "Sogliniana".

Ma quali sono i suoi segreti?