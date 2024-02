Sofia Cantore a 'Il BiancoNero': "Alla Juventus ogni partita è una finale, per lo Scudetto rinuncerei a tutto"

L'attaccate della Juventus Women: "Qui c'è sempre pressione. Dal primo infortunio ho appreso l'aspetto del sacrificio".

Parla Sofia Cantore. L'attaccante della Juventus Women, nel giro anche della Nazionale italiana, si è raccontata in un'intervista al portale 'Il BiancoNero'.

Tanti gli argomenti, a partire dal momento che sta attraversando la formazione di Stefano Braghin, seconda in classifica in Serie A alle spalle della Roma capolista. Le due squadre si affronteranno peraltro domenica pomeriggio, in uno scontro diretto da brividi.

Ma c'è spazio anche per un'analisi di che cosa significhi indossare la maglia della Juventus, anche se a livello femminile: un dove, parole di Cantore, "ogni partita è una finale".