Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Allianz StadiumGetty Images
Stefano Silvestri

Social Football Summit 2025, il programma e chi partecipa il 18 e 19 novembre all'Allianz Stadium di Torino

La prossima settimana andrà in scena l'ottava edizione dell'evento dedicato alla football industry: si terrà all'Allianz Stadium di Torino. Tantissimi gli ospiti illustri.

Pubblicità

È quasi tutto pronto per l'ottava edizione del Social Football Summit, evento che come ogni anno è dedicato alla Football Industry e ai temi di innovazione, sostenibilità, marketing e sviluppo del calcio.

12 mesi dopo Roma, l'evento in questione nel 2025 si terrà a Torino e in particolare all'Allianz Stadium, la casa della Juventus: le giornate dedicate sono quelle di martedì 18 e mercoledì 19 novembre.

Il programma del Social Football Summit 2025 è stato enunciato durante una conferenza stampa andata in scena lo scorso 27 ottobre presso la Sala Assemblee della Lega Calcio Serie A, con gli interventi Luigi De Siervo (presidente di Lega), delle conduttrici e giornaliste Giulia Mizzoni, Carolina Tha e Anna Maria Baccaro e di Massimo Tucci, Direttore di SFS.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT 2025

  • LE PAROLE DI DE SIERVO

    Così si è espresso De Siervo durante la conferenza stampa:

    “Siamo orgogliosi di essere al fianco del SFS fin dalla sua nascita. In questi anni l’evento è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento internazionale per la football industry e un laboratorio di idee per tutto il sistema calcio. La nostra partecipazione a SFS 25, insieme alle Commissioni Marketing, Digital e CSR, testimonia la volontà della Lega di contribuire attivamente alla crescita del settore, puntando su innovazione, sostenibilità e cooperazione. La tappa di Torino conferma il radicamento dell’evento in Italia, ma anche la sua proiezione globale, che proseguirà con lo SFS Snack di Riyadh a dicembre, un’ulteriore occasione per promuovere il valore e la visione del calcio italiano nel mondo".

    • Pubblicità

  • "CONDIVIDERE VISIONI E STRATEGIE"

    Saranno, come si legge nel comunicato, "due giorni di confronto, networking e innovazione, con un programma ricco di talk, panel, interviste e momenti di formazione dedicati ai temi più attuali e strategici del mondo del calcio e dello sport business.

    Le sessioni di stage di SFS 25 si focalizzeranno su temi principali della Football Industry con panel e presentazioni condotte da esperti del settore: media, fan engagement e digital disruption, tech e innovazione, area economico – finanziaria, impact, inclusione, diversity, responsibility e sostenibilità, salute e turismo".

    Le due giornate saranno dedicatea "talk, interviste, Working Group e networking che riuniranno dirigenti, esperti, istituzioni e brand per condividere visioni e strategie sull’evoluzione globale dell’industria calcistica.

    Un parterre di esperti che offrirà una visione globale sui temi dell’innovazione, delle infrastrutture sportive, della sostenibilità, della governance e della digital transformation nel calcio".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI PARTECIPA

    L'elenco dei partecipanti è vasto e assortito: all'edizione torinese del Social Football Summit presenzieranno e interverranno tra gli altri Romy Gai (FIFA), Michele Uva (UEFA), Luigi De Siervo e Michele Ciccarese (Lega Calcio Serie A), Jes Buster Madsen (Saudi Pro League), Mariagrazia Squicciarini (UNESCO), Luciano Buonfiglio (CONI), Daria Braga (Laureus), Alexander Mühl (Borussia Dortmund), Giorgio Chiellini (Juventus), Roberto Mancini, Claudio Fenucci (Bologna), Rocio Torres (Atletico Madrid), Emily Defroand (West Ham), Tim Griffith (Fulham), Antonio Amati (Almaviva), Sergio Gianotti (AWS) e Andrea Peron (Adobe), oltre a rappresentanti di Barcellona, Liverpool, Everton, Wolverhampton, Copenhagen e Saudi Pro League.

    Vari i giornalisti invitati all'evento: da Giulia Mizzoni e Alessandro Alciato di Amazon Prime Video a Barbara Cirillo di DAZN, passando per Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore e Luca Marchetti, Gianluca Di Marzio e Marina Presello di Sky. Verranno inoltre presentati i libri dello stesso Bellinazzo, ma anche di Vito Cozzoli e Giorgio Perinetti, con interventi tra gli altri di Massimo Mauro e del giornalista di Tuttosport Giovanni Tosco. 

    Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, verrà ad esempio intervistato da Marchetti alle 15.30 di martedì 18 novembre. Presente anche l'ex calciatore Igor Protti, oltre a Fabio Galante, Cristian Brocchi e Mark Iuliano, oltre all'ex CEO della Roma Lina Souloukou.

  • "UN'EVOLUZIONE IMPORTANTE DEL PERCORSO"

    Come si legge ancora nel comunicato di presentazione dell'evento, "una delle grandi novità di SFS 25 sarà la presenza di Working Group dedicate alla co-creazione di un “manifesto di idee e progetti” su alcuni dei temi chiave per il futuro dell’industria calcistica: Intelligenza artificiale e football intelligence, Infrastrutture e stadi del futuro e Leadership femminile nello sport. Ogni tavolo vedrà la partecipazione di esperti tecnici, dirigenti sportivi, rappresentanti di aziende e istituzioni, con l’obiettivo di delineare nuove linee guida e proposte concrete per l’evoluzione del sistema".

    Secondo Gianfilippo Valentini, CEO di SFS, “SFS 25 rappresenta un’evoluzione importante del nostro percorso. Portare il Summit all’Allianz Stadium di Torino significa dare un segnale forte di crescita, apertura e dialogo con tutto l’ecosistema del calcio. Il supporto della Lega Serie A, nostro Global Partner fin dalla prima edizione, è per noi motivo di orgoglio e di responsabilità: insieme abbiamo costruito un punto di incontro che unisce istituzioni, club, aziende e professionisti con l’obiettivo di far crescere l’intera football industry".

  • Pubblicità
    Pubblicità