Social Football Summit 2025, il programma e chi partecipa il 18 e 19 novembre all'Allianz Stadium di Torino

L'elenco dei partecipanti è vasto e assortito: all'edizione torinese del Social Football Summit presenzieranno e interverranno tra gli altri Romy Gai (FIFA), Michele Uva (UEFA), Luigi De Siervo e Michele Ciccarese (Lega Calcio Serie A), Jes Buster Madsen (Saudi Pro League), Mariagrazia Squicciarini (UNESCO), Luciano Buonfiglio (CONI), Daria Braga (Laureus), Alexander Mühl (Borussia Dortmund), Giorgio Chiellini (Juventus), Roberto Mancini, Claudio Fenucci (Bologna), Rocio Torres (Atletico Madrid), Emily Defroand (West Ham), Tim Griffith (Fulham), Antonio Amati (Almaviva), Sergio Gianotti (AWS) e Andrea Peron (Adobe), oltre a rappresentanti di Barcellona, Liverpool, Everton, Wolverhampton, Copenhagen e Saudi Pro League.

Vari i giornalisti invitati all'evento: da Giulia Mizzoni e Alessandro Alciato di Amazon Prime Video a Barbara Cirillo di DAZN, passando per Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore e Luca Marchetti, Gianluca Di Marzio e Marina Presello di Sky. Verranno inoltre presentati i libri dello stesso Bellinazzo, ma anche di Vito Cozzoli e Giorgio Perinetti, con interventi tra gli altri di Massimo Mauro e del giornalista di Tuttosport Giovanni Tosco.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, verrà ad esempio intervistato da Marchetti alle 15.30 di martedì 18 novembre. Presente anche l'ex calciatore Igor Protti, oltre a Fabio Galante, Cristian Brocchi e Mark Iuliano, oltre all'ex CEO della Roma Lina Souloukou.