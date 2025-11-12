Social Football Summit 2025, il programma e chi partecipa il 18 e 19 novembre all'Allianz Stadium di Torino

È quasi tutto pronto per l'ottava edizione del Social Football Summit, evento che come ogni anno è dedicato alla Football Industry e ai temi di innovazione, sostenibilità, marketing e sviluppo del calcio.
12 mesi dopo Roma, l'evento in questione nel 2025 si terrà a Torino e in particolare all'Allianz Stadium, la casa della Juventus: le giornate dedicate sono quelle di martedì 18 e mercoledì 19 novembre.
Il programma del Social Football Summit 2025 è stato enunciato durante una conferenza stampa andata in scena lo scorso 27 ottobre presso la Sala Assemblee della Lega Calcio Serie A, con gli interventi Luigi De Siervo (presidente di Lega), delle conduttrici e giornaliste Giulia Mizzoni, Carolina Tha e Anna Maria Baccaro e di Massimo Tucci, Direttore di SFS.