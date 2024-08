L'ex nerazzurro è stato invitato alla eSports World Cup a Riyadh: "L'Inter in Champions? Le altre squadre sono migliorate molto".

Parola a Wesley Sneijder. L'ex trequartista dell'Inter, che a Milano ha vinto una Champions League nel 2010 sotto la guida di José Mourinho, ha assistito alla eSports World Cup a Riyadh. Tra un torneo e l'altro di EA Sports FC 24 e Call of Duty: Modern Warfare III, l'olandese si è preso del tempo per parlare in esclusiva con GOAL dell'Inter, del calcio in Arabia Saudita e, naturalmente, degli eSports.