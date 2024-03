Slovenia-Portogallo dove vederla: Sky, DAZN, Tv8 o 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Portogallo si prepara per Euro 2024 sfidando la Slovenia in amichevole: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Dopo aver travolto la Svezia per 5-2, il Portogallo continua la propria preparazione ad Euro 2024. La prossima amichevole in calendario, per i lusitani, li opporrà alla Slovenia. La Nazionale allenata dal ct Matjaz Kek (che ha pareggiato 2-2 nell'ultimo test contro Malta), così come quella di Roberto Martinez parteciperà alla fase finale degli Europei ed è stata inserita nel Gruppo C con Danimarca, Inghilterra e Serbia. Cristiano Ronaldo e soci, invece giocheranno nel Girone F contro Turchia, Repubblica Ceca ed una tra Georgia o Grecia. L'articolo prosegue qui sotto Tutto su Slovenia-Portogallo: formazioni, canale tv e diretta streaming dell'amichevole.