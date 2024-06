Slovenia-Danimarca 1-1, pagelle e tabellino: Janza risponde ad Eriksen, finisce in parità a Stoccarda

Esordio con pareggio per la Danimarca a Euro 2024: finisce 1-1 a Stoccarda con la Slovenia, in goal anche Christian Eriksen.

Un tempo per parte ed un pareggio dunque sostanzialmente giusto. Si apre con un 1-1 l’Euro 2024 di Slovenia e Danimarca, una sfida che ha raccontato oltre che di un equilibrio in campo, anche la favola di Eriksen che, a 1100 giorni esatti dall’arresto cardiaco che l’ha colpito nel corso di Euro 2020, è tornato a giocare e a segnare in una partita di un Campionato Europeo.

A Stoccarda è la Danimarca a farsi preferire nettamente nella prima frazione, ma nella ripresa gli sloveni sono bravi a reagire e a cambiare l’inerzia di una contesa che, ad un certo punto, era parsa quasi segnata. I decisivi cambi di Kek, il palo di Sesko e la rete di Janza sono stati i punti esclamativi di una prestazione in crescendo dopo 45’ vissuti quasi da spettatori privilegiati.