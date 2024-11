L'incredibile goal subito dal Milan contro lo Slovan: tutti nell'area avversaria, nessuno in difesa

Slovan Bratislava vs AC Milan

Berseghayn trova l'immediato pareggio per lo Slovan Bratislava involandosi verso la porta di Maignan.

Il vantaggio del Milan in casa dello Slovan Bratislava è durato circa tre minuti. Immediato il pareggio del team slovacco contro i rossoneri, andati in vantaggio al minuto 21 con Pulisic e raggiunti subito dopo dall'1-1 di Berseghyan, terzo goal dei padroni di casa in questa Champions League.

Un goal, quello dello Slovan, che ha fatto immediatamente il giro del web, vista la particolarità dello stesso: l'1-1 subito dal Milan non è stato certo un esempio di perfezione difensiva, visto il posizionamento della stessa in occasione della rete di Barseghyan.

Per l'attaccante dello Slovan, 31enne centrocampista armeno, è bastato semplicemente involarsi verso la porta di Maignan, battendolo con un colpo sotto: davanti a sè, Berseghyan, non aveva neanche un giocatore del Milan una volta partito dalla propria trequarti.