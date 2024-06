Slovacchia-Ucraina dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Slovacchia-Ucraina per la seconda giornata del Gruppo E di Euro 2024: le formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming.

Dopo l'esordio super, per la seconda giornata del Gruppo E di Euro 2024 la Slovacchia di Francesco Calzona sfida l'Ucraina.

Lobotka e compagni guidano il proprio girone a braccetto con la Romania, forti del sorprendente successo di misura ottenuto contro il Belgio. Sorprendente - seppur in minor misura - anche il passo falso della Nazionale di Rebrov, travolta con un pesante 3-0 dalla Romania al debutto e dunque obbligata a far risultato per non salutare anzitempo gli Europei.

Tutto su Slovacchia-Ucraina: dalle formazioni, a dove poter vedere la partita di Euro 2024 in diretta tv e streaming.