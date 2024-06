Slovacchia-Romania dove vederla: Sky, NOW, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Slovacchia e Romania a confronto nell'ultimo turno del Gruppo E di Euro 2024: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Ultima giornata decisamente decisiva per le sorti del Gruppo E di Euro 2024, dove tutte le quattro nazionali hanno lo stesso numero di punti (tre) dopo i primi due turni.

Situazione equilibratissima, con le stesse possibilità di approdare agli ottavi per chiunque: comprese Slovacchia e Romania, a confronto nello scontro diretto della terza giornata.

La nazionale guidata da Francesco Calzona ha esordito battendo a sorpresa il Belgio grazie a un goal di Schranz, a segno anche contro l'Ucraina che ha poi rimontato fino all'1-2 finale.

Esordio positivo anche per la Romania, forte di un netto 3-0 inferto all'Ucraina per mano di Stanciu, Razvan Marin e Dragus. Nell'ultima uscita è invece arrivato il k.o. inflitto dal Belgio, a segno con Tielemans e De Bruyne.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati nella marcia d'avvicinamento a Slovacchia-Ucraina: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.