Slovacchia-Romania 1-1, pagelle e tabellino: Marin risponde Duda, entrambe agli ottavi

Nel girone dell'equlibrio, dove tutte chiudono a 4 punti, la Romania strappa il pari e passa da prima, mentre la Slovacchia va avanti da terza.

Il girone più equilibrato di tutto Euro 2024 finisce con l'incredibile scenario di quattro squadre appaiate a quota 4 punti. E così ad assegnare il primo posto nel raggruppamento E è la differenza reti che in questo caso premia la Romania. La squadra di Iordanescu ha pareggiato 1-1 contro la Slovacchia e, grazie allo 0-0 tra Ucraina e Belgio, è riuscita a conservare il primato. Fa però festa anche la squadra di Calzona che va agli ottavi da migliore terza.

Nonostante l'alta posta in gioco in palio la partita si sviluppa da subito su frequenze molto alte e a metà della prima frazione è la squadra di Calzona a sbloccare il match: Duda si arrampica sul cross di Kucka e fa 1-0 di testa. Il vantaggio slovacco, però, dura soltanto tredici minuti perché la Romania si rimette sui binari grazie al rigore procurato da Hagi (fallo di Hancko) e trasformato in maniera chirurgica da Razvan Marin.

Nella ripresa, invece, aumenta l'intensità della pioggia ma le occasioni da goal non mancano: Marin impegna Dubravka, ma sulla ribattuta Dragus non trova il guizzo vincente. Sul fronte slovacco, invece, la chance più importante è quella di Haraslin che, prima di lasciare spazio a Suslov, ci prova con un piazzato che si spegne a lato di poco. La Slovacchia chiude terza.