Skriniar ad un passo dall'Al Nassr: raggiungerà Cristiano Ronaldo in Arabia

L'ex difensore dell'Inter, ormai fuori dal progetto di Luis Enrique al PSG, è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita, dove giocherà con CR7.

La carriera di Milan Skriniar sta per prendere una nuova svolta: l'ex difensore dell'Inter, ora in forza al PSG, è vicino al trasferimento all'Al Nassr.

Il giocatore slovacco, negli ultimi giorni, era stato accostato a varie squadre di Serie A e poteva rivelarsi un ottimo colpo nei giorni conclusivi di mercato.

Il classe 1995 raggiungerà dunque Cristiano Ronaldo e compagni nel campionato arabo, aggiungendosi alle molteplici stelle arrivate proprio dal calcio europeo.