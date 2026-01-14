Pubblicità
Skorupski convocato: chi gioca titolare Verona-Bologna, le nuove gerarchie con Ravaglia e le parole di Italiano

Il polacco non gioca dal 9 novembre, quando si fece male contro il Napoli, e nel frattempo è andato in panchina solo in Supercoppa: chi sarà il titolare tra i pali del Bologna?

Il giorno prima della trasferta contro il Verona, il Bologna ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita. E una novità c'è: si rivede finalmente Lukasz Skorupski, assente dai campi di gioco ormai da un'eternità.

Più di due mesi: tanto è passato dall'ultima volta in cui il portiere polacco si è visto tra i pali felsinei per l'ultima volta. Era il 9 novembre, il Bologna batteva e affondava per 2-0 il Napoli ma perdeva proprio Skorupski dopo pochi minuti, sostituito dal terzo portiere Massimo Pessina.

In quell'occasione il secondo di Skorupski, ovvero Federico Ravaglia, non c'era in quanto fermato a sua volta da un infortunio. Ma ora Ravaglia c'è e sta difendendo i pali bolognesi in assenza del titolare.

La domanda, ora che Skorupski è tornato a disposizione di Italiano, è una logica conseguenza già a partire dalla gara di Verona: chi sarà ora il portiere titolare di Vincenzo Italiano?

  • RIECCO SKORUPSKI

    Skorupski sembrava essere tornato a disposizione di Italiano già in Arabia Saudita, in occasione della Supercoppa Italiana: l'ex portiere della Roma è stato portato a Riad assieme al resto della rosa rossoblù, ma ha sempre lavorato a parte.

    Lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra: questo hanno rilevato gli esami svolti da Skorupski dopo Bologna-Napoli del 9 novembre. I tempi di recupero sono stati inizialmente stimati in 45 giorni circa, e dunque il rientro sarebbe dovuto avvenire proprio verso la fine di dicembre, ma così non è stato.

    Il polacco, di conseguenza, non è stato convocato nemmeno nelle partite successive di campionato: contro il Sassuolo, l'Inter, l'Atalanta e il Como. Tornando tra i convocati più di due mesi dopo il giorno dell'infortunio.

  • SKORUPSKI O RAVAGLIA, CHI GIOCA A VERONA

    Chi giocherà dunque al Bentegodi tra Skorupski e Ravaglia? Il ballottaggio sembra essere aperto: il polacco è il numero 1 designato del Bologna, ma l'italiano ha fatto bene in sua assenza, specialmente contro l'Inter in Supercoppa Italiana e la Lazio in campionato.

    Leggermente favorito sembra essere proprio Ravaglia, che anche sabato a Como ha fatto il suo nonostante il pareggio-gemma in extremis di Baturina: ottimo l'ex portiere del Frosinone su Jesus Rodriguez e Nico Paz, in entrambe le situazioni nel primo tempo.

    Skorupski, del resto, è tornato in gruppo solamente lunedì dopo una lunga assenza. E dunque sembra destinato a procrastinare le proprie speranze di riprendersi il posto perduto a causa dell'infortunio.

  • LE PAROLE DI ITALIANO

    Di Skorupski e Ravaglia ha parlato anche lo stesso Italiano, intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta di Verona:

    "Lukasz convocato dopo un lungo periodo - ha detto il tecnico - si è allenato bene con la squadra. Adesso vediamo domani il da farsi. Parlerò con lui, parlerò con Fede (Ravaglia, ndr). Però mi permetto di dire che è pienamente recuperato".

  • E POI?

    Da Verona arriverà un indizio anche per quanto riguarda il futuro: se Italiano deciderà di ridare una maglia da titolare a Skorupski, il numero 1 designato, è facile intuire che il polacco se la terrà stretta anche nelle prossime partite ristabilendo le gerarchie in essere fino a novembre; in caso contrario Ravaglia potrebbe avere una chance di sovvertirle, le gerarchie.

    L'esempio lampante arriva dalla Torino granata, dove Paleari ha sostituito l'ormai ex titolare Israel dopo l'infortunio di quest'ultimo, offrendo buone prestazioni e non uscendo più dai pali. Tanto che l'ex portiere dello Sporting dovrebbe addirittura cambiare squadra durante il mercato di gennaio.

