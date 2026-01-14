Skorupski convocato: chi gioca titolare Verona-Bologna, le nuove gerarchie con Ravaglia e le parole di Italiano

Il giorno prima della trasferta contro il Verona, il Bologna ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita. E una novità c'è: si rivede finalmente Lukasz Skorupski, assente dai campi di gioco ormai da un'eternità.

Più di due mesi: tanto è passato dall'ultima volta in cui il portiere polacco si è visto tra i pali felsinei per l'ultima volta. Era il 9 novembre, il Bologna batteva e affondava per 2-0 il Napoli ma perdeva proprio Skorupski dopo pochi minuti, sostituito dal terzo portiere Massimo Pessina.

In quell'occasione il secondo di Skorupski, ovvero Federico Ravaglia, non c'era in quanto fermato a sua volta da un infortunio. Ma ora Ravaglia c'è e sta difendendo i pali bolognesi in assenza del titolare.

La domanda, ora che Skorupski è tornato a disposizione di Italiano, è una logica conseguenza già a partire dalla gara di Verona: chi sarà ora il portiere titolare di Vincenzo Italiano?