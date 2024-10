Six Kings Slam, il montepremi del 2024 è il più alto di sempre: Sinner e colleghi ancora più ricchi

Il torneo in Arabia Saudita vale diversi milioni per poche gare: i guadagni per Alcaraz, Sinner, Djokovic e Nadal.

Concluso l'ATP Shanghai Masters, Sinner, Djokovic e i grandi del tennis mondiale si confrontano nel Six Kings Slam, torneo di esibizione a Riad (Arabia Saudita) che non garantisce punti per classifica mondiale, ma che allo stesso tempo porta lauti guadagni ai suoi partecipanti.

Non c'è dubbi: il Six Kings Slam è il torneo tennistico mondiale più ricco al mondo, con guadagni così elevati da far impallidire anche Wimbledon, US Open, Australian Open e Roland Garros, ovvero i più prestigiosi al mondo.

Non solo boxe, calcio e i grandi sport mondiali all'interno dei confini sauditi: anche il tennis è sbarcato prepotentemente in Arabia negli ultimi anni.