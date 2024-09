Sinner prosciolto dalle accuse di doping: cosa succede, le accuse e la decisione della Wada

Jannik Sinner può considerarsi definitivamente prosciolto dalle accuse di doping: la decisione della Wada dopo la positività al Clostebol.

Jannik Sinner sempre più nella storia del tennis italiano e mondiale: il numero uno al mondo ha conquistato gli US Open battendo in finale l'idolo di casa Taylor Fritz per tre set a zero.

Un successo prestigioso, il secondo per quanto riguarda i Grandi Slam dopo l'Australian Open vinto a gennaio contro il russo Daniil Medvedev.

Per Sinner un sorriso a trentadue denti dopo mesi complicati per la gestione del caso doping che l'ha visto coinvolto, emerso alla luce soltanto lo scorso 19 agosto per la sentenza di assoluzione dell'International Tennis Integrity Agency in riferimento alla doppia precedente positività riscontrata al Clostebol.