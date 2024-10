Sinner-Machac: data, orario, canale tv e dove vedere in diretta streaming la semifinale degli Shanghai Masters

La data, l'orario e dove vedere in diretta tv e streaming Sinner-Machac, semifinale valevole per gli Shanghai Masters (ATP 1000) di tennis.

Un super Jannik Sinner, dopo aver eliminato Medvedev, si appresta ad affrontare il penultimo ostacolo che lo separa dalla vittoria degli Shanghai Masters di tennis.

L'atleta altoatesino è approdato in semifinale, dove affronterà il ceco Tomas Machac (numero 33 al mondo e capace di battere Alcaraz): il vincente, nella finalissima del torneo ATP 1000 in corso in Cina, contenderà il torneo a chi la spunterà nell'altra semifinale che verrà fuori dai match dei quarti Fritz-Goffin e Mensik-Djokovic.

Di seguito, tutte le info su Sinner-Machac: data, orario, canale tv e dove poter vedere la partita degli Shanghai Masters in diretta streaming.