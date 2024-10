Chi è Matteo Lepore, il sindaco di Bologna che ha deciso per il rinvio della partita contro il Milan: "Scelta di sensibilità"

Dopo la decisione per il rinvio della partita contro il Milan, Lepore è finito nel mirino dei social: sotto attacco c'è l'ordinanza comunale 761919.

Escludendo i cittadini di Bologna, o quasi, prima del caos per la disputa (o meno) della partita contro il Milan, la maggior parte del resto dell'Italia non era proprio a conoscenza di Matteo Lepore, primo cittadino della città in cui milita la squadra di Vincenzo Italiano.

Matteo Lepore ora, è diventato famoso tra i tifosi del Milan, ma non solo, considerando la decisione attua a rinviare, per diversi motivi, la partita conto il Milan in teoria prevista il 26 ottobre e invece posticipata a data da destinarsi.

Lepore è stato colpito da duri insulti e minacce sui social dopo la decisione di posticipare la partita, ma allo stesso tempo i tifosi del Milan hanno attaccato la società per non aver preso una posizione più forte nelle ultime ore.