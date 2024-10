Il tecnico dopo la vittoria in Svizzera: "Vittoria meritata, la squadra ci ha creduto. Arnautovic? Si sentiva responsabile, ma non è un problema".

Prima vittoria in trasferta, 7 punti in 3 partite, il miglior modo per avvicinarsi al Derby d'Italia: l'Inter festeggia il successo in casa dello Young Boys, arrivato grazie a un guizzo di Marcus Thuram in pieno recupero.

Una vittoria che Simone Inzaghi ha commentato davanti alle telecamere di Amazon Prime Video, che lo ha intervistato al termine della sfida di Berna.

Ecco dunque le dichiarazioni più interessanti del tecnico nerazzurro.