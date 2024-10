Inzaghi presenta Inter-Juventus e risponde a Motta: "Scudetto? Sappiamo i nostri obiettivi, ci sono squadre che hanno investito tanto" Serie A Inter vs Juventus Inter Juventus

Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa: "Per lo Scudetto ci sono 4-5 squadre accreditate come noi, ma alcune hanno investito tanto".