Simone Inzaghi furioso dopo Milan-Inter: "Pavlovic-Thuram, rigore clamoroso non dato: ora comincio ad arrabbiarmi"

La rabbia del tecnico nerazzurro dopo il derby pareggiato all'ultimo con De Vrij: "È impossibile che chi sta seduto non richiami l'arbitro".

Simone Inzaghi si tiene il punto, e non potrebbe essere altrimenti: fino a pochi secondi dalla fine l'Inter stava perdendo il derby, prima di riacciuffare il Milan proprio in extremis grazie a una zampata ravvicinata di De Vrij.

Però un po' di rammarico, nonostante tutto, il tecnico nerazzurro ce l'ha: per i tre pali colpiti, per i tre goal annullati, ma anche per un calcio di rigore non concesso nella ripresa alla sua squadra per un intervento in area di Pavlovic su Thuram.

Considerazioni che Inzaghi ha espresso a caldo dopo il 90' del derby, davanti alle telecamere di Sky.