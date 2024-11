Silvio Baldini su Fonseca e Thiago Motta: "Per me non esistono, non gli dedico tempo"

L'allenatore del Pescara: "Io vivo della mia dimensione, non mi interessa quello che fanno". Sulla vittoria contro il Milan Futuro: "Troppo bello".

Silvio Baldini, come noto, è sempre stato un personaggio particolare. Soprattutto in un mondo, quello del calcio, in cui i personaggi particolari e senza peli sulla lingua sono quasi in via di estinzione.

Oggi Baldini allena il Pescara, in Serie C. Con la concreta ambizione di riportarlo in B. Specialmente dopo lo splendido 4-1 infrasettimanale contro il Milan Futuro, uscito con le ossa rotte dall'Adriatico-Cornacchia.

Di questo ma non solo ha parlato Baldini in un'intervista al Corriere dello Sport. Compreso un pensiero pure questo particolare su Paulo Fonseca e Thiago Motta, i due allenatori che oggi si sfideranno in Milan-Juventus.